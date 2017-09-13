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13 Eylül 2017 13:07

Yaralı şahin tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

Trabzon’un Araklı ilçesi Balahor Yaylası’nda yaylacılar tarafından bulunan yaralı şahin tedavi edilmesinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Yaralı şahin tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

13 Eylül 2017 13:07


Balahor Yaylası’ndaki Acısu Tesisleri’ni işleten Aydın Bayraktar, yaralı halde bir şahin buldu. Kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan şahini koruma altına alan Bayraktar, Sürmene Milli Parklar Şefliği’ni arayarak durumu bildirdi. Bayraktar, bu süre zarfında ailesiyle birlikte evinde beslediği şahini yaylaya gelen ekiplere teslim etti. Balahor Yaylası’ndan Sürmene’ye getirilerek uzman veteriner tarafından tedavisi yapılan şahin, 1 hafta sonra yeniden Balahor Yaylası’na götürülerek doğaya salındı.




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