Yaralı şahin tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

Balahor Yaylası’ndaki Acısu Tesisleri’ni işleten Aydın Bayraktar, yaralı halde bir şahin buldu. Kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan şahini koruma altına alan Bayraktar, Sürmene Milli Parklar Şefliği’ni arayarak durumu bildirdi. Bayraktar, bu süre zarfında ailesiyle birlikte evinde beslediği şahini yaylaya gelen ekiplere teslim etti. Balahor Yaylası’ndan Sürmene’ye getirilerek uzman veteriner tarafından tedavisi yapılan şahin, 1 hafta sonra yeniden Balahor Yaylası’na götürülerek doğaya salındı.