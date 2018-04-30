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30 Nisan 2018 13:27

Yarım asırlık spor salonu yıkılıyor

Trabzon’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yıkımının ardından bir çok siyasi liderin konuşmasına, sanatçı konserine ve spor müsabakasına ev sahipliği yapan 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nun da söküm ve yıkım işlemlerine başlandı.

Yarım asırlık spor salonu yıkılıyor

30 Nisan 2018 13:27

Yaklaşık yarım asırlık spor salonunun yıkım işleminin 3 ay sürmesi bekleniyor.


Salonun yanı sıra hemen bitişiğinde bulunan ek hizmet binası da belirlenen süre içerisinde yıkılacağı belirtilirken, Yavuz Selim Stadyumu’nun ise bu sezonki maçların bitiminin ardından yıkılacağı öğrenildi.


Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu Alparslan Türkeş’ten Süleyman Demirel’e, Turgut Özal’dan Necmettin Erbakan’a kadar şuan hayatta olmayan bir çok siyasi parti liderinin konuşmasının yanı sıra yine hayatta olmayan Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses, Özay Gönlüm gibi bir çok ünlü sanatçının konserine sahne oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor


İçişleri Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, dün yaptığı basın toplantısında Avni Aker Stadı’nın yıkımının ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek "Biliyorsunuz bu stat yıkıldı. 19 Mayıs Spor Salonu’nun da yıkımına başlandı. O da yıkılacak. Burada 63 dönüm güzel bir yeşil alan olacak. Bu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu proje. Orada bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız bu çalışmanın her halini takip ediyor. Arkadaşlarımız burada Kültür Merkezi olabilir mi diye önerdi. Ona ait eskiz çalışması yapılıyor. O da değerlendirdikten sonra buranın yapım ihalesi başlar ve çabuk şekilde biter düşüncesindeyiz" diye konuştu.




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