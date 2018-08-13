Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle başlattığı ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini Türkiye’nin köy ve kasabalarına yayıyor. Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın yeni durağıTrabzon’un Bereketli Köyü oldu.

Trabzon Valiliği ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda verilen eğitimlerle birlikte, Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 850’yi aşarken, ilde devam eden sınıf eğitimleri ile toplam bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Karadeniz Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise bin 241 olacak.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın Trabzon’daki durağı, Araklı İlçesi’nin Bereketli Köyü’ndeki Bereketli İmam Hatip Ortaokulu oldu. Civar köylerden gelen çocukların da katıldığı eğitimleri Araklı Kaymakamı V. Ömer Övünç Koşansu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da izledi ve çocuklarla sohbet etti.

“Eğitimde fırsat eşitliği için köy köy, kasaba kasaba dolaşıyor; kodlama bilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Vodafone olarak tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Hasan Süel, şunları söyledi: “Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Bu hedefle, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ekibi olarak, Trabzon’da daha önce de eğitimler düzenledik. Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verdiğimiz toplam çocuk sayısı 850’yi aştı. Devam eden sınıf eğitimleri ile birlikte Trabzon’da toplam bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise “Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkes için kodlama

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin km’nin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara yaklaşık 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

Hedef 30 bin çocuk

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Yapılan şirket açıklamasına göre gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projenin ilk yıl sonuçlarına göre, “Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum” diyen çocuklarda yüzde 31’lik, “Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim” diyenlerde ise yüzde 35’lik artış görüldü. Yeni dönemde 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.