Yavru ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesindeki Büyükdoğanlı köyünde 4 Eylül tarihinde Muhammet Sancak isimli vatandaş akşam saatlerinde yayla dönüşü yol kenarında yaralı bir yavru ayı gördü. Yavru ayıyı koruma altına alan Sancak, Sürmene Doğa Koruma ve Milli Park Şefliğini arayarak bilgi verdi. Sürmene DKMP şefliği ekibi ihbarı aldıktan sonra jandarma ekipleriyle birlikte yaralı ayı yavrusunun bulunduğu alana gitti. Sürmene DKMP Şefliği ile Jandarma tarafından teslim alınan yaralı yavru ayı beslenmesi ve gerekli olan tüm bakımı yapıldıktan sonra veteriner hekime getirildi. Kontrolden geçirilen yavru ayının sağ ön ayağında çatlak olduğu tespit edildi. Yavru ayı, gerekli bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra Muhammet Sancak, Köprübaşı Avcılar Derneği Başkanı Osman Turhan ve Sürmene DKMP Şefliği elemanları tarafından tekrar anne ayının görüldüğü doğal ortama salındı.

Öte yandan, yaralı olarak bulunan yavru ayı tedavi amaçlı getirildiği Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde kafesinden kaçarak, lojmanlar bölgesinde dolaşmaya başlamıştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yavru ayı yetkililere teslim edilmişti.