Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şalpazarı Belediyesinin ev sahipliğinde Turizm Haftası programı kapsamında Şalpazarı ilçesinin Acısu mevkinde 2018 Trabzon turizm sezonu açılışı ve Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde dolmaya başlayan şenlikte yöresel sanatçılar sahne aldı. Temsili yayla göçünün canlandırılmasıyla başlayan şenlikte yöre halkı Çepni kültürünü yaşatmak için yöresel kıyafetlerini giyindi. Çevre illerden de gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çepni kadınları şenliğin ilgi odağı oldu. Horon halkalarının kurulduğu şenlikte yöresel ürünlerde kurulan tezgahlarda satışa sunuldu. Yoğun katılımının gerçekleştiği şenlik gün boyu devam eden etkinliklerde sürdü.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, 27. kez Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliğini yaptıklarını belirterek, “Bizim şenliğimiz eğlenceden öte kültürel bir şenlik. Yöresel yemeklerimiz, el sanatlarımız, Orta Asya’dan günümüze taşıdığımız değerlerimizi burada halkımıza tüm Türkiye’ye sunuyoruz. Burada birlik ve kardeşlik var. Doğa harikası cennetten bir köşede bu şenliği yapıyoruz” dedi.

Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikçi ise, Şalpazarı insanının geleneklerini ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını dile getirerek, “Acısu’da çok güzel bir ambiyans var. Muazzam bir kültür şenliği var. Bu güzelliği yaşatan öncelikle yöre insanımızın kültürüne ve geleneklerine olan bağlılığıdır. Hem Trabzon’dan hem çevre illerden hemde Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen hemşerilerimiz bir yandan baharın gelinişini kutlamakta bir yandan da binlerce yıldır sahip çıktığı, yaşatmaya gayret gösterdiği geleneklerine ve adetlerine yeni nesile aktarmaya çalışıyor. Bu yıl düzenlenen şenliğin ayrı bir önemi de Trabzon’da turizm sezonunun açılışıyla Acısu şenliklerimizle beraber kutlanmasıdır. Orta Asya’dan Türkmenistan’dan binlerce yıl önce göç etmiş vatandaşlarımız yöresel kıyafetleriyle yaşattığı kültürüyle, değerleriyle Şalpazarı’nı adeta bir açık hava müzesi haline getirmiş” ifadelerini kullandı.