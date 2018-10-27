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Yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.


Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda başlayan kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aşırı kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri 6 kişinin mahsur kaldığı yaylaya ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

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