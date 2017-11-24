Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 11:49

Yaylada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhane sınırları içinde bulunan Gümüşki Yaylası’nda kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi ve 600 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Yaylada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

24 Kasım 2017 11:49


Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken özellikle yayla ve mezralarda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişiyor.


Gümüşki Yaylası’nda hayvancılık yapan 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alınmasının üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarak kısa sürede yaylaya ulaştı. Burada mahsur kalan 3 kişi ve 600 küçükbaş hayvanın sağlıklı şekilde Trabzon’un Yomra ilçesine geri dönmeleri sağlandı. Aynı yaylanın üst rakımlarında bulunan 4 kişi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.



"Kış boyunca yayla ve mezralara çıkmayın"


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlulardan yayla ve mezralara çıkmamalarını istedi. Kar mücadelesi çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorum” dedi.


Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açtıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “24 Kasım sabahı itibariyle il genelinde yolu ulaşıma kapalı olan sadece birkaç mahallemiz vardır. Bu mahallelerimizin yolları da kısa sürede ulaşıma açılacaktır. İlçe belediyelerimiz ile birlikte gece gündüz vatandaşımızın emrindeyiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç