Yaylada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken özellikle yayla ve mezralarda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişiyor.

Gümüşki Yaylası’nda hayvancılık yapan 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alınmasının üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarak kısa sürede yaylaya ulaştı. Burada mahsur kalan 3 kişi ve 600 küçükbaş hayvanın sağlıklı şekilde Trabzon’un Yomra ilçesine geri dönmeleri sağlandı. Aynı yaylanın üst rakımlarında bulunan 4 kişi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Kış boyunca yayla ve mezralara çıkmayın"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlulardan yayla ve mezralara çıkmamalarını istedi. Kar mücadelesi çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorum” dedi.

Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açtıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “24 Kasım sabahı itibariyle il genelinde yolu ulaşıma kapalı olan sadece birkaç mahallemiz vardır. Bu mahallelerimizin yolları da kısa sürede ulaşıma açılacaktır. İlçe belediyelerimiz ile birlikte gece gündüz vatandaşımızın emrindeyiz” ifadelerini kullandı.