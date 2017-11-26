Yaylalarda kalan vatandaşlar ve hayvanları kurtarılıyor

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yaylada kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sürmene ilçesi Kal Yaylası ve Köprübaşı ilçesi İsmailağa Yaylası’na ulaşarak mahsur kalan iki vatandaş ve 2 bin 310 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Yaylalarda vatandaşların kar nedeniyle mahsur kaldığının haber alınması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, Sürmene ilçesinin Oylum Mahallesi’nden itibaren 15 km yol açma çalışması gerçekleştirerek Kal Yaylası’na ulaştı. Burada mahsur kalan Rafet Aksayan’ın 2 bin küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvanı ile sağlıklı şekilde Oylum Mahallesi’nde dönmesi sağlandı.

Aynı şekilde Köprübaşı’nın İsmailağa Yaylası’nda da mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanları için çalışma başlatıldı. Beşköy Mahallesi’nden itibaren 35 km uzunluğundaki karla kaplı yol ulaşıma açılarak İsmailağa Yaylası’na varılırken yaylada mahsur kalan İhsan Akbulut’un 300 küçükbaş hayvanı ile Akpınar Mahallesi’ne sağlıklı şekilde geri dönmesi sağlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlular’dan yayla ve mezralara çıkmamalarını istedi. Gümrükçüoğlu, “Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorum. Kış boyunca yoğun kar yağışının yaşanacağı yayla ve mezarların terk edilmesi hayati meseledir” diye konuştu.