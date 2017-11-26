Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 13:36

Yaylalarda kalan vatandaşlar ve hayvanları kurtarılıyor

Trabzon’da yoğun kar yağışı alan yaylalarda mahsur kalan yaylacılar ve hayvanları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile tek tek kurtarılıyor.

Yaylalarda kalan vatandaşlar ve hayvanları kurtarılıyor

26 Kasım 2017 13:36


Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yaylada kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sürmene ilçesi Kal Yaylası ve Köprübaşı ilçesi İsmailağa Yaylası’na ulaşarak mahsur kalan iki vatandaş ve 2 bin 310 küçükbaş hayvanı kurtardı.


Yaylalarda vatandaşların kar nedeniyle mahsur kaldığının haber alınması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, Sürmene ilçesinin Oylum Mahallesi’nden itibaren 15 km yol açma çalışması gerçekleştirerek Kal Yaylası’na ulaştı. Burada mahsur kalan Rafet Aksayan’ın 2 bin küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvanı ile sağlıklı şekilde Oylum Mahallesi’nde dönmesi sağlandı.


Aynı şekilde Köprübaşı’nın İsmailağa Yaylası’nda da mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanları için çalışma başlatıldı. Beşköy Mahallesi’nden itibaren 35 km uzunluğundaki karla kaplı yol ulaşıma açılarak İsmailağa Yaylası’na varılırken yaylada mahsur kalan İhsan Akbulut’un 300 küçükbaş hayvanı ile Akpınar Mahallesi’ne sağlıklı şekilde geri dönmesi sağlandı.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlular’dan yayla ve mezralara çıkmamalarını istedi. Gümrükçüoğlu, “Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorum. Kış boyunca yoğun kar yağışının yaşanacağı yayla ve mezarların terk edilmesi hayati meseledir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç