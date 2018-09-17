Yaylalarda yıkımlar yeniden başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği'ne gönderilen yazıyla birlikte Trabzon'daki 5 ilçedeki yaylalarda bugünden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği'ne gönderilen yazıyla birlikte Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Maçka ilçelerindeki yaylalarda yapılan kaçak yapıların yıkım kararı alındı. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yaylalarda mevzuata aykırı yapılan yeni yapıların yıkımına bugün itibariyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile Jandarma ekipleri eşliğinde yıkıma başlanırken, Düzköy ilçesindeki Haçkalı ve Alazlı yaylarındaki bazı yapılar yıkılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz imzalı yazıda, İçişleri Bakanlığının ilgi (b) yazısında “Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve kadimden beri yayla olarak kullanılan alanların korunması yasal mevzuat gereği olduğu ve bu çerçevede 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişlikler Yapılmasına ilişkin Kanunla belirlenen 31.12.2017 tarihinin dikkate alınarak kapsama giren alanlarda bu tarihten sonra kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi gerektiği, 31.12.2017 tarihi göz önünde bulundurularak yaylalarda mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya müsade edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınması ve aksine davrananlar hakkında tereddüt edilmeden yasal işlem tesis edilmesi gerektiği” ifade edilmiştir. Bakanlığımızın emri doğrultusunda, ekte gönderilen listede belirtilen 5 ilçede bulunan yaylalarımızda 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eş zamanlı olarak yıkım faaliyetlerine başlanacağından, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu ilçelerde makine ve ekipman parkının oluşturularak hazır edilmesini, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını, Kaymakamlıklarımız tarafından konunun bizzat takip edilmesini, vatandaşlarla karşı karşıya gelinmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve her hangi bir aksaklığa sebebiyet verilmesinin rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan yıkımların Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başlaması nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Trabzon'da bin 750, Giresun'da bin 700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı. Ancak yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durdurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda çıkan imar barışını fırsat bilen yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başlamış, bu durum İçişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti.