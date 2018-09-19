Yaylalardaki yıkımlar en fazla ve izinsiz yapılaşmanın olduğu Sis Dağı Yaylası'nda devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği'ne gönderilen yazıyla birlikte Trabzon'daki yaylalarda geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren başlayan kaçak yapı yıkımları bugün de sürdü.

Düzköy ve Akçaabat ilçesine bağlı yaylalardaki yıkımların ardından ekipler, Trabzon'da yaylalardaki çarpık ve izinsiz yapılaşmanın en fazla yaşandığı Şalpazarı ilçesine bağlı Sisdağı Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü. Sabah erken saatlerden itibaren bölgeye iş makineleri ile çıkan ekipleri, yaylada yöre halkı karşılarken, herkes kendi evinin yıkılacağı endişesi ile ekiplerin çalışmasını takip etti. Jandarma ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yaylada ekipler ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, sisle kaplı yaylada ekipler yıkımlara öğle saatlerinde başladı. Yayladaki 2 kaçak yapı yıkılırken, kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'nda yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evi bulunuyor. Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinin sergilendiği yaylada geçtiğimiz yıl ekim ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile başlanan yıkımlarda 11 ev yıkılmış ve gelen tepkiler üzerine yıkımlar tüm bölgede olduğu gibi bu yaylada da son bulmuştu. Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürmüştü. Kaçak yapıları için İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapan yayla sakinlerinin bu başvuruları İçişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde bölge illerine bir yazı göndererek yaylalardaki kaçak yapılan yıkımı için çalışma başlatılmasını istemişti.