Yaylalardan dönüş başladı

Havaların soğuması ile birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaylacılar gelin gibi süsledikleri inekleri ile birlikte yaylalardan dönüşe geçti.

Her yıl yöredeki 1800 ile 2400 rakımları arasında değişen başta Kadırga, Sis Dağı, Alaca gibi yaylalara göçen yöre halkı, havaların soğuması ile birlikte Mayıs ayından bu yana yaylada besledikleri inekleri ile birlikte yola koyuldu. İneklerini gelin gibi süsleyen kendileri de yöreye has rengarenk fistanlarını giyen kızlar anneleri ile birlikte köylerinin yolunu tuttu.