Yaylalardan göçe kar engeli

Trabzon'da hayvanlarıyla yaylalardan göç etmek isteyen yaylacılar kar engeliyle karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesiyle birlikte kar yağışı geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkisini hissettirmeye başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bazı yaylacıları erken yakaladı. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardan göç etmek isteyen yaylacılar 40 santimi bulan kar kalınlığıyla karşılaştı. İlkbaharda çıktıkları yüksek yaylalarda 5 ay kalarak hayvanlarını otlatan yaylacıların bu mevsimlerde gerçekleştirdiği göçü kar engeline takıldı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık bin tane küçükbaş hayvanıyla göç etmek isteyen Faik Hancı, Omal Yaylası'nda 30 santimi bulan kar kalınlığına rağmen sürüsüyle göç etmek istedi. Kar ve sis nedeniyle göç etmekte zorlanan Hancı, o anları kaydederek sosyal medyaya yükledi.

Görüntülerde yoğun kar yağışına rağmen sürüsünü ilerletmeye çalışan Hancı, “Kar yağışı nedeniyle hayvanlar otlamakta güçlük çekiyor. Allah bütün hayvanseverlere yardım etsin. Biz devletten destek istemiyoruz. Biz sadece sigorta yapılmasını istiyoruz. Memlekette artık çoban kalmadı. Çobanların sigortası yatırılırsa herkes rahat bir şekilde bu işi yapar ve sürüsünü arttırırlar” ifadelerini kullandı.