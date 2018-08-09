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09 Ağustos 2018 13:14

Yeniden yapılandırma başvuru süreci uzatıldı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanmak üzere başlatılan yapılandırma, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniden yapılandırma başvuru süreci uzatıldı

09 Ağustos 2018 13:14


Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanundan yararlanmak üzere çoğunluğunun Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Trafik Para Cezası olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 44.000 mükellefin başvuru yaptığını belirten Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, başvuru süresinin yoğun talep ve başvuru noktalarındaki yoğunluktan dolayı 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzatıldığını belirtti.


Akçay, henüz başvurusunu yapmamış olan vatandaşların son günü beklemeden bir an önce başvurularını yapmalarının ve imkânlar dâhilinde peşin ödeme seçeneğini kullanmalarının, kanunun sunmuş olduğu avantajlardan yararlanmaları acısından büyük önem arz etmekte olduğunu ifade etti.


7143 sayılı kanun; Vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkan verilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yolu ile sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve yurtiçi ve yurt dışında ki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması gibi konuları kapsıyor.




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