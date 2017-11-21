Yenilenebilir Enerjili Yeşil Yol Projesi Trabzonlular’la buluştu

Yaklaşık 60 öğrenci ve 20 öğretim üyesinin özellikle spor ve gezinti yolu olarak düşünülen güzergâhta çevreyle dost ve tamamen doğal yöntemlerle üretilen elektrikle aydınlanma, elektrikli taşıma araçlarının motor şarjı, oturma grupları, park alanları ve o çevrede bulunan diğer canlıların yaşam alanları da düşünülerek hazırlanan örnek uygulamaların sergisine Trabzon Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ve Prof.Dr. Hikmet Öksüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Birdal Öztürk, Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gürsel Çolakoğlu ile öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaymakam Numan Hatipoğlu konuşmasında, "Hem çevreyi koruma hem de enerji konusundaki farklı yaklaşımlarla projelerini bizlerle paylaşan peyzaj mimarlığı orman endüstri mühendisliği ve iç mimarlık bölümleri öğrenci ve hocalarına katkı ve emekleri için teşekkür ediyor ve projelerin biran önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz" dedi. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Banu Çiçek Kurdoğlu da farklı disiplinlerden farklı görüş ve bakış açıları beklediğimizden daha iyi ürünleri ortaya çıkarttığını söyledi.

“Yerleşkelerde yeşil Yol projesi” Forum AVM’de 24 Kasım 2017 akşamına kadar açık kalacak.