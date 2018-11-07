Yerli hamsi tezgahlardaki yerini aldı

1 Eylül'de başlayan balık av sezonun ardından Trabzon açıklarında avlanan ilk yerli hamsiler bugün itibariyle tezgahlardaki yerini aldı.

Havaların soğumasıyla palamuttan sonra kendini gösteren hamsi Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında satışa sunuldu. Bu sezon hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürmesi beklenen yerli hamsisinin kilosu 10-15 TL arasında satılıyor.

Bugün itibariyle Trabzon Toptancı Balık Hali'ne Trabzon açıklarında tutulan 400 kasa hamsi gelirken, Karadeniz hamsisi tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini geçti.

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık satışı yapan Yakup Bektaşoğlu, Trabzon'a ilk kez bugün yerli hamsinin geldiğini belirterek, “Çok güzel herkes bol bol hamsi yiyebilir. Hamside şuanlık beklenti güzel, umutluyuz. Sezonda iyi gidiyor, vatandaşta memnun. Herkes ızgarasını, tavasını yapabilir” dedi.

Balık satışı yapan İbrahim Örseloğlu ise palamut bittiğini, hamsinin başladığını dile getirerek, “Bugün ‘Bismillah' diyerek Trabzon'da tutulan hamsisi satmaya başladık. Palamut işi bitti şuanda hamsi başladı. Allah nasip ederse bu sezon bol bol hamsi satacağız. Vatandaşın bu sene hamsiye doymasını umut ediyoruz. Şuanda sezon iyi gözüküyor. Palamut bu sezon bol olduğu için hamsiye bir zararı olabilir. Bol çıktığı için hamsiye ufakta olsa bir zararı olacak. Hamsinin çıkmasıyla vatandaşın yüzü güldü. Herkesin alıp yiyebileceği bir besin” şeklinde konuştu.

“Hamsiye özlem ve talep vardı”

Vatandaşın uzun zamandır hamsiye özlem ve talebinin olduğunu kaydeden Mehmetcan Örseloğlu da, “Yerli hamsi çıktı. Vatandaşların bundan sonra yerli hamsi tüketmelerini öneriyoruz. Çok zamandır bir özlem ve talep vardı. ‘Bismillah' dedik. Tezgahlarda sattığımız hamsi gayet iyi, boyutları da güzel. İnşallah hep böyle devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Palamutun büyüme sürecinde 45 kilo hamsi tükettiğini belirten Örseloğlu, “Biz satıcı olarak her zaman bol olup satmaktan yanayız vatandaş ise ucuz olup bol bol tüketmek istiyor. Hamsinin bu sene bol olup olmayacağını hep beraber seyrederek göreceğiz. Vatandaşın talebi çok. 2 aydır bol şekilde palamut oldu. Bir palamut ortalama büyüme sürecinde 45 kilo civarında bir hamsi tüketiyor. Biz bugün bol diyebiliriz ama yarın olmayabilir. Ama umutluyuz” ifadelerini kullandı.