Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) kurumsal destek kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında Trabzon Arsin Organize Sanayi Sitesi’nde bir bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz ile ÇASGEM Eğitim uzmanı Handan Akarsu katıldı.

Toplantıda söz alan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek "Artık Ankara’da oturan değil sahaya inen bir yönetim anlayışı var. Bütün sorunlarımızı müzakere ederek çözeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ise yaptığı konuşmada "Bakanlığımız olarak çalışma hayatında milli seferberlik programı istihdam olarak devam etti. Ortaya koyduğumuz tedbirlerimizi neticesinde istihdam açısından iyi bir yol kaydettik. Bizim ortaya koyduğumuz teşvikleri kullanacak olan siz sanayicilerimizle ortak çalışıp vatan eksenli düşünerek iyi bir gayret ortaya koyuyoruz. Mesleki eğitim noktasında da ciddi bir açık var ve bunu kapatmaya çalışıyoruz. Meslek liselerinde talep edildiği gibi öğrenci yetiştirilecek. İşsizlik verileri yüzde 11.7 ye düştü. Bizler bunu yıl sonunda tek rakama indirmek için çalışacağız. İşbaşı eğitiminde yeni arayışlar içerisindeyiz. Türkiye’de sanayi sektöründe yüzde 19 sanayi, yüzde 57 oranlarında hizmet sektöründe çalışan var. Bizler sanayi sektöründe çalışan oranımızı yüzde 30’lara çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

"Türkiye’deki iş kazaları Avrupa’nın çok çok ötesinde"

Yıldırımhan, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine çarpanları ile beraber yılda 75 milyar TL para harcandığını söyledi. Yıldırımhan “Dünyada iş sağlığı ve güvenliğinde yeterli tedbirler alınamadığından dolayı 4 trilyon dolar her yıl iş sağlığı ve güvenliğine harcanan para var. Türkiye’de bu rakam 75 milyar yani 75 katrilyon. İş sağlığı ve meslek hastalıkları dolayısıyla harcadığımız paralar. Para bir tarafa bizim için insan hayatı çok önemli. Bizde ölümlü iş kazaları Avrupa’nın çok çok üzerinde. Avrupa bu konuda hem aldığı tedbirler hem insanların eğitilmesiyle iyi bir seviye kazanmış. Biz de bu eğitim çalışmalarına hız vererek, bilgilendirme, dikkat çekme çalışmalarına hız vererek ’sıfır’ hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ölümlü iş kazalarında hedef sıfır. İş sağlığında bunları sıfıra indirmek mümkün değil ancak ölümlü iş kazalarında biz bunu sıfırlayabilir miyiz ? sıfırlayabiliriz. Bununla ilgili karşılıklı olarak ciddi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Uygun bir iskele sistemi kurulmadığından dolayı iskeleden düşüp ölen veya sakat kalan bir insanın hayatı bitiyor. Geride onun çoluk çocuğunun hayatı ciddi manada etkileniyor. Yani biz almadığımız tedbirlerden dolayı bir insanın hayatına mal olabildiğimiz gibi geride kalan bir çok insanın da mağduriyetine sebep veriyoruz. Onun için buralara harcanan paraları çok görmememiz mutlaka mevcut mevzuatımızın gerektirdiği şartlarda bir yapılanmaya hep birlikte gitmemiz lazım. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandan beri bu konudaki denetimleri cezai müeyyideyi azalttık. Neden ? gidelim bilgilendirelim karşılıklı müzakerelerimizi ortaya koyalım sonra yapılmayan çalışmalardan dolayı denetimlerde gereken neyse o yapılır. Yani önce bilgilendiriyoruz. Önce karşılıklı gelin eğitimlerimizi birlikte yapalım diyoruz. İşte biz bunun için buradayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile ÇASGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı.