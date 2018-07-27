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27 Temmuz 2018 15:35

Yol çalışmasıyla nedeniyle Uzungöl-Demirkapı mevkiinde uzun kuyruklar oluştu

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl-Demirkapı yolunda yol çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Yol çalışmasıyla nedeniyle Uzungöl-Demirkapı mevkiinde uzun kuyruklar oluştu

27 Temmuz 2018 15:35


Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Demirkapı mahalleleri arasında bulunan yol hattının bakımı için başlatılan çalışmalar trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Kaya düşmesi nedeniyle kontrollü geçişin sağlandığı yoldaki aksamalar nedeniyle turizm merkezi Uzungöl’e giden yerli ve yabancı turistleri mağdur olduklarını belirtirken, çalışmalar nedeniyle bölgede elektrik kesintileri de yaşandı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolun bir an önce bitirilmesi isteyen İşletme Sahibi Yunus Turan, 3 gündür çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Yolun üstünde bulunan yamaçtaki bir kaya nedeniyle 3 gün önce patlatma yapıldı. Çalışmalar 3 gündür devam ediyor. Yaz sezonunda olduğumuz için turistler Demirkapı ve Uzungöl’e yoğun ilgi gösteriyor. Çalışmalar nedeniyle 3 gündür yolda uzun kuyruklar oluşuyor. Elektriklerimiz de kesildi. Yoldaki çalışmaların bir an önce bitirilmesi istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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