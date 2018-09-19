Yol ortasındaki dubaya çarpmamak için kaza yaptı, kaza anı araç kamerasından görüntülendi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 2. günü akşamı otomobiliyle seyir halindeki sürücü polis noktasında bir anda önüne çıkan dubalara çarpmamak için kaza yaptı. O anlar otomobilin içindeki araç kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası tutulan maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının yanlış hazırlandığını iddia eden sürücü Mehmet Genç, her şeyin kaza görüntülerinde belli olduğunu belirterek tutanağın iptali için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde 23 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında Trabzon'dan Rize istikametine giden 61 FR 200 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Genç polis noktasından geçtiği esnada önünde beliren dubaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Genç, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte polis noktasında bulunan beton bariyerlere çarptı. Mehmet Genç'in 14 yaşındaki oğlu Ümeyir Genç'in de otomobilde bulunduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yolun trafik kontrolü için daraltılmadan dubaların Karadeniz Sahil Yolu'nun orta çizgisine koyulduğu ve trafik kontrol levhasının beton bariyerler seviyesinde bulunduğunu iddia eden Mehmet Genç, maddi hasarlı trafik kazasının tespit tutanağının iptali için Sürmene Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Genç'in bu başvurusunun ardından kazanın meydana geldiği bölgede bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı.

Kaza tutanağı eksik ve hatalı hazırlandığını belirten Genç "Kaza sonrasında Araklı Jandarma Komutanlığından ekipler gelene kadar Çamburnu'ndaki trafik ekipleri tarafından dubaların yönü değiştirilerek üzerine çakarlar yerleştirilmiştir. Gelen ekipte kaza yerinin resimlerini düzeltmeden sonra almış ve tespit tutanağını bu şekilde hazırlanmıştır" dedi.

Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde iken üzerlerinde çakar bulunmayan dubaların yolun ortasında bir anda önüne çıktığını belirten Genç, “Dubaya vurmamak için direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve köprünün altındaki bariyerlere ve polis karakolunun önündeki taşlara vurup ancak durabildim. Aracım pert oldu. Buraya gelen Araklı Jandarma ekipleri ve polisler gelişi güzel bir tutanak hazırlamışlardır. Tutanakta 150 metre mesafe olarak vuruş anını gösteriyor ama oysa oradan oraya 20 metre dahi yoktur. Buradaki polis arkadaşlar jandarma ekipleri gelene kadar dubaların yönlerini değiştirip üzerlerini çakarlar koyup tamamen kendi lehlerine göre fotoğraflayıp bizlere sundular. Bizleri suçlu duruma düşürdüler. Oğlum arabanın içerisindeydi. En çok ona üzüldüm. 14 yaşındaki biricik yavrumu kaybedebilirdim. Bende ölebilirdim. Allah korudu. Ben bu davanın sonuna kadar takipçisiyim” şeklinde konuştu.

Bilirkişi heyeti keşif yaptı

Kaza sonrası Sürmene Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Mehmet Genç'in kaza yaptığı bölgede bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı. Raporun bir hafta sonra eline ulaşacağını kaydeden Genç, “Bilirkişi heyeti olay yerine geldi ve keşif yaptılar. Bir hafta sonra rapor elimize ulaşacak. Kontrol uygulaması yapıldıktan sonra her zaman dubalar yolun ortasında bırakılıyor, yol daraltılıyor ve trafik akışı sıkışınca kazalara sebebiyet veriyor. Umarım böyle hadiseler bir daha yaşanmaz. Seyir halindeyken bir anda dubalar önüme çıktı. Yol biraz meyilli. Yukarıdan aşağı gelirken kısa farlarım da yanıyordu. Dubayı bir anda önümde görünce şok oldum. Daha sonra direksiyon hakimiyetimi kaybedip bariyerlere vurup polis merkezinin önündeki beton bariyerlere çarparak durabildim” diye konuştu.

“Hıçkırıklarıyla beraber 'baba' diye feryat etti”

Kaza sonrası 14 yaşındaki oğlunun büyük bir travma yaşadığını vurgulayan Genç, “Kesinlikle hiçbir uyarı ve dubaların üstünde çakar yoktu. Araç kameram sürekli kayıt halindeydi. O anları saniye saniye kaydettim. Ertesi gün geldiğimde dubalar sağ tarafa çekilmiş düzgün bir vaziyetteydi. Uygulama esnasındaki dubalarda yolu yavaş yavaş daraltmış şekildeydi. Olması gereken buydu. Böyle olsaydı ben kaza yapmayacaktım benim aracım pert olmayacaktı. Kaza anıda yanımda oğlum vardı. Hıçkırıklarıyla beraber baba diye feryat etti arabanın içinde. Büyük bir travma yaşadı. Benim içim yandı başkalarının ki yanmasın” ifadelerini kullandı.

“Dubaların üstüne bir tane lamba koymaya üşeniyorlar”

Mehmet Genç'in kaza yaptığı anlarda orada olduklarını belirten Kemal Mehmetoğlu, “Gece bir bakıyorsun kapkara bir duvar önüne çıkmış dubalar önünde. Bir anda panik yapıyoruz duvara mı vursan, yayaya mı vursan, dubaya mı vursan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Dubaların üstüne bir tane lamba koymaya üşeniyorlar. Koyuyorlar direkleri sabah sekizde bir daha öbür gün sabah sekizde alıyorlar. Burada yol mu kesilir dubaları yolun ortasına koyuyorlar. Mehmet Genç arkadaşımızın kazası da bunların yüzünden oldu. Akşam karanlığında adamın önüne bir anda dubalar çıktı. Gözümüzün önünde oldu kaza” dedi.

Dubaların yolun ortasına bırakıldığı söyleyen yöre sakini Niyazi Duman ise “Bende burada oturuyorum. Kaza olan yerin hemen ilerisinde köylere giden yol var. Buraya duba koyulduğu zaman buradan giden araçlar içinde çok tehlikeli oluyor. Polis araç durduruyor. Yolun ortasında kalıyor zaten. Yani büyük sıkıntı çekiyoruz. Geçen gün burada bir arkadaşımız başına kaza geldi” şeklinde konuştu.