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10 Temmuz 2017 13:55

Yomra’da enerji toplantısı yapıldı

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 2018 yılında gerçekleştirilecek olan enerji yatırımlarıyla ilgili muhtarların ve mahalle başkanlarının taleplerini aldı.

Yomra’da enerji toplantısı yapıldı

10 Temmuz 2017 13:55


Ak Parti Yomra İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İlçe başkanı Mustafa Pehlivan, Çoruh Edaş İşletme Sorumlusu Hasan İncehasan, mahalle muhtarları ve mahalle başkanları katıldı.


Elektrik yatırımlarıyla ilgili muhtarların taleplerini alarak tek tek not eden Başkan Sağıroğlu, Yomra İşletme Sorumlusu Hasan İncehasan ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Sağ olsun şefim her isteğimize cevap veriyor. Gerek arızalarda, gerek projelerde isteklerimizi anında yerine getiriyor. Bizlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2018 yılı için enerji taleplerini istediler. Bu talepler için bugün burada toplandık. İnşallah elektrikle ilgili bütün sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız. Bu bağlamda bizlere her zaman destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizim sizlerle birlikte tek amacımız vatandaşımıza hizmet. Bunun içinde gece gündüz demeden bir ve beraber olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Sağıroğlu’nun ardından bir konuşma yapan ilçe başkanı Mustafa Pehlivan’da toplantıya katılım gösteren mahalle başkanlarına ve muhtarlara ilgilerinden ötürü teşekkür ederek, “ Talepleri aldık. Belediye başkanımızla talepleri ilgili makamlara gönderip takipçisi olacağız” diye konuştu.




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