Yomra’da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün organize ettiği iftar yemeğine Yomra Kaymakamı Hasan Balcı’nın yanı sıra, Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, daire amirleri, şehit ve gazilerin aileleri ile muhtarlar katıldı. Yemekte ilk konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, şehitliğin önemli bir mertebe olduğunu belirterek şehit ve gazi ailelerin her türlü sorununun aşılması noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaymakam Hasan Balcı da yaptığı konuşmada “Bu iftar programında sizlerle bir araya gelerek Ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatana şehit ve gaziler yetiştirecek erdem ve imana sahip olduğunuz için size ve bütün şehit ve gazi yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ayın, tüm İslam alemine barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise konuşmasında, “Bugün ilçemizde vatanımız uğruna şehit verdiğimiz evlatlarımızın aileleri ve gazilerimiz ile beraberiz. Rabbim bu memlekette dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bugün burada rahat nefes alabiliyorsak sizin değerli evlatlarınız sayesindedir. Acılarınızı paylaşıyor, şehit olan kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda, belediye olarak kapımız ardına kadar açık her zaman her konuda yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Balcı ve Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, iftar sofrasında şehit ve gazi aileleriyle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.