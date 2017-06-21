Yomra’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle 6 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yomra Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’nün anında müdahale ettiği çalışmalar dün gece geç saatlere kadar sürerken, Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu’da bu sabah 6 mahallede yaşanan heyelan nedeniyle Demirciler Mahallesine çıkarak vatandaşları ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Sağıroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Dün akşam itibariyle bölgemizde yoğun yağış sonrası, özellikle Demirciler, Tepeköy, Oymalı ve Tandırlı mahallelerimiz başta olmak üzere 6 mahallemizde yoğun hasarlar meydana geldi. Ekiplerimiz dün gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. Bugünde Trabzon Büyükşehir Belediyemizden takviye iş makinaları geldi. Kapanan yollarımızı ulaşıma açma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Ramazan Bayram’ında vatandaşlarımızın yayla ve köy ziyaretlerinde sorun yaşamaması için tüm ekip arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdüreceğiz” dedi.

AFAD ekiplerine müracaatta bulunduklarını dile getiren başkan Sağıroğlu “AFAD Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. Yarın sabah bir ekiple bölgemize gelip, rapor tutmasını bekliyoruz. Başta muhtarımız olmak bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybının olmaması da ayrıca yüreğimize su serpti” diye konuştu.