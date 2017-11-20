Özdil-Kıratlı bağlantı yolunda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başladıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Burada en başta hem Kıratlı’dan hem Özdil’den ve civar mahallerden lütfedip toplanan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. En başta halkımızın desteği, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkması ile birlikte inşallah buradaki asfaltlama faaliyetlerimizi de devam ettireceğiz. Önümüzdeki yılda Allah nasip ederse mahallelerimizde beton olması gereken yerlere beton, asfalt olması gereken yerlere asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz. Özdil-Kıratlı bağlantı yolunda altyapı çalışmalarını tamamladık, sürdürmekte olduğumuz asfaltlama çalışmalarını da birkaç gün içinde tamamlamış olacağız. En başta hemşehrilerimize minnettarız. Bütün imkanlarımız her zaman halkımızın emrindedir. Bu sene Trabzon sathında 250 bin ton asfaltı gerçekleştirmiş durumdayız. Beton yollarımızda bunun dışındadır. Bu vesile ile sahada olan, gecesini gündüzüne katan bütün işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kıratlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Kazancı ise, yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti. Özdil-Kıratlı bağlantı yolunun öğrenci servisleri başta olmak üzere sıklıkla kullanılan bir yol olduğunu ifade eden Kazancı, “Uzun yıllardır bütün uğraşmalarımıza rağmen bu yolu yapma imkanı bulamamıştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız duyarlılık gösterdiler, gelip yolu yerinde incelediler ve ekiplerini sevk ettiler. Yolun baştan sona ırmak geçişleri büze alındı. Gerekli olan dolgu çalışmaları yapılarak yolun zemini sağlıklı hale getirildi. Akabinde kanavasını açıldı ve filler malzeme serilerek altyapı çalışmasını tamamlandı. Şimdi de asfalt serme işlemine başladık. Allah nasip ederse bu hafta içinde bu çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Başkanımız sağ olsun yine mahallerimize gelerek hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlarımızla hasbihal oldu” dedi.

Özdil Mahallesi Muhtarı Barış Hatipoğlu da, mahallelerinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özdil-Kıratlı bağlantı yolunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesinden önemli yatırımlar aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, “Mahallemizde 1 trilyon maliyetli kanalizasyon ihalesi yapıldı, şimdi çalışmalara başlanılacak. Menfez inşaatları, büz çalışmaları, istinat duvarı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemizden istediğimiz hizmetleri kısa sürede aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz” ifadelerini kullandı.