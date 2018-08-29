Yöresel mimarileri üç boyutluya işliyorlar

Özellikle Akçaabat Orta Mahalle evleri ve Uzungöl’ü yansıtan çalışmalar turistlerin ilgisini çekerken Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da üç boyutlu kabartmalı resim sanatı öğreticisi Nuran Özergin, her yaş grubundan kişinin bu sanatı ilgi duyduğunu belirtiyor.

Osmanlı dönemine ait olan sanatın günümüze daha da gelişerek geldiğini belirten Özergin, “Osmanlı döneminde özellikle psikolojik sorunları olan hastalara bu tür çalışmalar yaptırılmış. O dönemler hastalara kağıtlardan farklı şekiller çıkartılarak kendilerini daha rahat bir ortamda olmaları sağlanırmış. Günümüzde üç boyutlu kabartma resim sanatı daha da gelişti. Kursiyerlerimiz, istenilen çalışmayı resimleyerek tablolaştırabiliyor. Kursiyerlerimiz bu sanat sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de stres atıyorlar. Çalışmalarımız çoğu bölgemizdeki yöresellerden oluşuyor. Özellikle gurbetçiler olsun turistler olsun Trabzon Akçaabat Orta Mahalle evleri ve Uzungöl çalışmalarını tercih ediyor. En kısa çalışmamız 1 hafta, en uzunu ise bazen 1 ayı geçiyor. Şu anda 18 kursiyerimiz var. Gençlerin yanı sıra emekliler de bu sanata ilgi gösteriyorlar” dedi.

Kursiyerleden Sema Coşkun hem sanat öğrendiğini hem stres tattığını belirterek, “Banka emeklisiyim. 6 aydır buradayım. Çok memnunum. Benim gibi emekli olanlar böyle kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Hem stres atıyorsunuz hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorsunuz” diye konuştu.

Nursan Hacısalihoğlu isimli kursiyer de, “Emekliyim. 5 aydır buradayım. Çok memnunum, yaptığım çalışmalar sayesinde ruhum dinleniyor. Hocamızı çok seviyorum. Burada güzel vakit geçiriyoruz, sonucunda da ortaya çok güzel şeyler çıkınca hoşuma gidiyor. Özellikle emeklilerin buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada çok güzel vakit geçireceklerini umuyorum” dedi.