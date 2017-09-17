YÖREX’te Doğu Karadeniz’e İlgi Büyük Oldu

Fuarda DOKA’nın oluşturduğu Doğu Karadeniz standında bölgeye özgü 39 çeşit yöresel ürün ziyaretçilerle buluştu. Fındıktan çaya, pestilden kömeye, Ordu tostundan Hamsiköy sütlacına, Trabzon ekmeğinden Akkuş fasulyesine, baldan Sürmene bıçağına kadar toplam 70 ürünün sergilendiği standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin temel özelliklerini yansıtan ürünlerin Yörex Fuarında sergilenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “DOKA olarak illerimizin ticaret odaları, ticaret borsaları, ilçelerimizin ticaret odaları ve özel sektörümüz ile birlikte bölgemize has ürünlerin fuarda olması bu ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve markalaşması adına çok önemli bir çalışmadır” dedi. Bölgeye özgü ürünlerin uluslararası pazarlarda da bilinirliğinin arttırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Adıyaman, “Fuarla beraber hem yöresel ürünlerimizin tanıtımını yaptık hem de bölgemizin gelecek vizyonu için de önemli tecrübe edindik. Yöresel ürünlerimizin özellikle tescillenmesi, markalaşması ve uluslararası arenaya taşınması için ajans olarak yürüttüğümüz çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Fuar kapsamında katılım sağlayan tüm özel sektör firmalarımıza ticaret odaları, ticaret borsalarımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. DOKA olarak ulusal ve uluslararası fuarlarda bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

8. kez YÖREX’e katıldıklarını belirten Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise bölge illerinin DOKA’nın oluşturduğu standa bir arada olmalarının tanıtımı daha güçlü hale getirdiğini söyledi. Ayvazoğlu, “DOKA’ya bölgemiz için yaptığı önemli çalışmalar için teşekkür ediyoruz. YÖREX bizim için eksikliklerimizi görmek ve daha iyisini yapmak için çok önemli bir fuar. Biz burada sadece yöresel ürünlerimizi tanıtmıyoruz, ürünlerle birlikte bölgemizi de tanıtıyoruz. Tanıtımı nasıl profesyonel hale getirebiliriz, bölgemizin turizm gelirleri nasıl daha yükseltirizin çabası içerisinde olduğumuz için YÖREX’teyiz” diye konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hem turizm gelirinin artması hem bölge tanıtımının güçlenmesi hem de ekonomik kazanımın genele yayılması anlamında Coğrafi İşaretli Tesciline sahip yöresel ürünlerin hayati bir öneme sahip olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için inançlı ve azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na 70 ilden 120 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı olmak üzere 400’ün üzerinde kurum ve kuruluş katıldı. Geçen yıl 155 bin kişinin gezdiği fuara bu yıl 200 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.