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17 Mayıs 2018 11:22

YUMİ-NET Toplantısı Trabzon’da yapıldı

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Göç Örgütü’nün teknik desteğiyle yürütülmekte olan “Türkiye’de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Faz II” projesi kapsamında pek çok kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılımıyla “Yabancı Uyruklu Mevsimlik İşçilerin Çalışma İzni Muafiyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme ve web sitesi YUMİ-NET’in başvuru sürecinin tanıtımı gerçekleştirildi.

YUMİ-NET Toplantısı Trabzon’da yapıldı

17 Mayıs 2018 11:22


Toplantıya yönelik açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin “Proje hedeflerinden biri de; mevsimlik tarım işlerinde ‘insana yakışır iş’ ilkesi çerçevesinde kayıtlı istihdamı geliştirmektir. Mevsimlik tarım işlerinde Çalışma; 4857 Sayılı İş Kanunu’nda 50 den az işçi çalıştıran tarım işletmelerinin kapsam dışında sayılmasından ve niteliği itibarıyla erişilebilirliğin zor olması nedeniyle kayıt dışı çalışmanın oldukça yaygın olduğu bir alandır. Ayrıca dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimlik tarım işlerinde yabancı göçmen işgücü kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak Bakanlığımız tarafından 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun "Çalışma İzni Muafiyeti" başlıklı 13. maddesi çerçevesinde bir düzenleme yapılarak Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki mevsimlik tarım işlerinde çalışacak yabancı uyruklu işçiler için muafiyet getirilmiştir” dedi.


Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde, çay ve fındık işlerinde mevsimlik olarak çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin bir takvim yılında en fazla 90 gün, çalışma izninden muaf olarak çalışabildiğini hatırlatan Zengin “ ‘Karadeniz Bölgesindeki Bazı İllerimizde Mevsimlik Tarım İşlerinde Çalışacak Yabancıların (Gürcistan Uyruklu) Çalışma İzninden Muaf Tutulmalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak üzere böyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir. ÇSGB Uluslararası İşgücü Politikaları, Anlaşmalar ve Mevzuat Daire Başkanı Ebru Öztüm Tümer’in katılımı ve Uluslararası İşgücü Temsilcilerimizin sunumları sonrasında gerçekleşen istişarelerin çok verimli geçtiği kanısındayım” dedi.




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