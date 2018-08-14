Sancak’ın kemençelerine Yunanlılar, Fransızlar derken şimdi de Japonlar büyük ilgi gösteriyor.

Sancak, 60 yıl önce kemençeyi nasıl yapıyorsa şimdi de aynı yöntemle yaptığını ancak her bir yıl kendini geliştirdiğini belirterek el emeği eserlerinin yapımının uzun zaman aldığını söyledi. Kemençede ilk dört telliyi kendisinin geliştirdiğini ifade eden Sancak, şu sıralar Japonya’dan gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirtti. Yaklaşık 60 yıldır kemençe yaptığını kaydeden Sancak, “60 yıldır kemençe yapıyorum. Şu ana kadar yaptığım kemençeleri üç aşama düşünecek olursak, ilk 20 sene siyah beyaz televizyon, ikinci 20 sene renkli televizyon, şimdi ise yaptıklarım plazma. Yani aralarında o kadar farkı var. Günümüzde eskiye oranla kemençeye rağbet çok arttı. Yıllar önce Sürmene’de hiç bir yerde kemençe yapılıp satılmazken, ilk yapan tek bendim. O zamanlar çok az satardım. Şimdi ne hikmet ise yok satıyorum. Yurt dışına da kemençe yapıp satıyorum. Mesela Yunanistan’a, Fransa’ya kemençe yapıp sattım. Japonya’dan bile daha yeni yeni sipariş almaya başladım. Geçtiğimiz günlerde Japon turist dükkanıma geldi, 15 dakika kemençe dinledikten sonra kemençeyi eline alıp çaldı. Ben 60 yıldır kemençe yapıyorum onun kadar çalamıyorum. Kendisi Japonya’da müzik öğretmeniymiş. Öğretmenliğin verdiği yetenek mi? yoksa kendileri hep böyle yetenekli mi bilemiyorum. O Japonya’ya döndükten sonra Japonlar’dan da sipariş gelmeye başladı. 3-4 ay sonraya gün atıyorum. Çünkü ben seri imalat yapmıyorum. İlkel aletlerle yaptığım için kaliteli yapıyorum" dedi.

Yunanlılar kemençeye sahip çıkmaya çalıştı

Yunanlıların kemençeye sahip çıkmaya çalıştığını ancak bunun bir Türk çalgısı olduğunu kaydeden Sancak, “Yunanlılar buna sahip çıkmaya çalışıyor, bu bir Türk çalgısıdır. Koman Türkleri kemençeyi ilk icat eden kişilerdir. İlk icat edildiği zaman iki telli idi, çok uzun yıllar böyle kullandılar. Daha sonra üç tellisini yaptılar. Ben de kemanın dört telli olması, kemençenin de iki telli iken üç telli oluşundan yola çıkarak ilk dört telli kemençeyi geliştirerek yaptım” diye konuştu.

Yaptığı kemençeleri çalamıyor

Yaklaşık 60 yıllık meslek hayatına 15 bin kadar kemençeyi sığdırdığını kaydeden Sancak, “Şu ana kadar 15 bine yakın kemençe yaptım. Senede üç gün gezerim, iki gün kurban Bayramı, bir gün de Ramazan Bayramı’nda gezerim. Onun dışında çalışmadan duramam. Kalın sesli kemençeyi yapabilmek için 10 yıl deney yaptım. Öğretilen bir yeri yok ki gidip sorayım. Yani öğretmeni de bileni yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kemençe çalmayı Hollanda’da kuzeninden öğrenen 14 yaşındaki Adem Günçiçek, Sancak’ın imalathanesinde yapılan kemençeleri çalarak test ediyor. Kemençeyi hobi olarak çaldığını belirten Günçiçek, “Kemençe çalmayı Hollanda’daki kuzenimden öğrendim. Zaman zaman buraya gelip kemençeleri çalarak test ediyorum çünkü Hasan amca kemençe yapmasına rağmen çalmasını bilmiyor" ifadelerini kullandı.