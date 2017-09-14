Yürürken çevreyi de kirletiyoruz

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin İŞKUR İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği Toplum Yararı Projesi (Çevre Temizlik Projesi) kapsamında oluşturulan ve tamamı kadınlardan oluşan 60 kişilik ekip tarafından bölgede haftanın yedi günü temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

6 vardiya halinde gerçekleştirilen çalışmalara sabah saat 08.00’da başlanıp akşam saat 19.30’a kadar devam edilirken bölgede her gün 50 ila 60 torba arasında çöp toplanıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun etrafında yeterince çöp kutusu olmasına rağmen yerlere atılan çöpler tepki çekiyor.