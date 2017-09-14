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14 Eylül 2017 15:59

Yürürken çevreyi de kirletiyoruz

Trabzon’da Ganita ile Akyazı arasında oluşturulan ve halkın yoğun ilgisine mahzar olan yürüyüş yolu ve bisiklet yolundan her gün 50 torba çöp toplanıyor.

Yürürken çevreyi de kirletiyoruz

14 Eylül 2017 15:59


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin İŞKUR İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği Toplum Yararı Projesi (Çevre Temizlik Projesi) kapsamında oluşturulan ve tamamı kadınlardan oluşan 60 kişilik ekip tarafından bölgede haftanın yedi günü temizlik çalışmalarına devam ediliyor.


6 vardiya halinde gerçekleştirilen çalışmalara sabah saat 08.00’da başlanıp akşam saat 19.30’a kadar devam edilirken bölgede her gün 50 ila 60 torba arasında çöp toplanıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun etrafında yeterince çöp kutusu olmasına rağmen yerlere atılan çöpler tepki çekiyor.




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