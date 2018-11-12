'Yürüyen adam' bu kez kanserden kaybettiği annesi için 700 km yürüyecek

Trabzon'un Tonya ilçesinde ‘Yürüyen adam' olarak bilenen Muhammet Çelik, bir sene önce annesini kanser hastalığından kaybedince farkındalık için yürüyerek Ankara'ya gitmeye karar verdi. Bugün Tonya'dan Ankara'ya doğru yola çıkan Çelik, 700 kilometrelik yolu yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çalışacak.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan ve yaptığı eylemlerden sonra ‘Yürüyen adam' olarak bilinen Muhammet Çelik (57), yaklaşık bir sene önce annesini kanser hastalığından kaybetti. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Çelik, bu hastalığa farkındalık oluşturmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi. Tonya ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının olduğu tişörtü giyinerek, 700 km yol yürüyecek olan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çalışacak. İlçedeki arkadaşlarıyla vedalaşarak yola çıkan Çelik, daha önce Trabzonspor için yürümüştü. Evli ve 2 çocuk babası Muhammet Çelik, 2015 yılında 2010-11 sezonundaki lig şampiyonluğu kupasının Trabzonspor'a verilmemesine tepki amacıyla ‘Adalet ve Temiz Futbol' sloganıyla Trabzon'dan başlattığı yürüyüşü İstanbul'a kadar bin 100 kilometre yürümüştü.

Ankara'ya doğru yola çıkan Çelik, kanserde farkındalık oluşturmak için yürümeye karar verdiğini belirterek, “Daha öncede böyle bir yürüyüş daha yapmıştım. Bu sefer ki yürüyüşüm amacı ise kanserde farkındalık oluşturmak. Tonya'dan yola çıkarak Ankara'ya Cumhurbaşkanının yanına gideceğim. Bir tişört yaptırdım bu tçşörtün üzerinde 2 yıl içerisinde Tonya'da bu hastalıktan ölen insanların fotoğrafları var. Hepsi benim için ayrı ama annem için bu yürüyüşe karar verdim. Annemin ölümü bende çok büyük bir üzüntü oluşturdu. Özellikle tedavi sürecinde bize yalvarması bende derin bir etki oldu. Yaşamak istiyorum diyordu bu benim çok zoruma gitti. Sonrasından ilçemizde gençlerin ölümü de beni çok sarstı. Böyle bir yürüyüş yapmak istedim” dedi.

“21 günde Ankara'ya gitmeyi planlıyor”

Daha önce Trabzonspor için İstanbul ve Ankara'ya yürüdüğünü dile getiren Çelik, “Annem hastanede kaldığı sürelerde gördüm ki ciddi sıkıntılar, zorluklar var. Onkoloji Hastanesi'nin yapılması amacıyla özellikle Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir hastanenin olmaması üzücü. Ayrıca kanser ilacının bedava ve ucuz bir ürün olmasını istiyoruz. Kanserde farkındalık oluşturmak için bugün yola çıkıyorum. İnşallah başarılı olurum. Amacım Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanımızla görüşmek. 21 günde Ankara'ya gitmeyi planlıyorum. Başka bir eylem daha yapmıştım o zaman 21 günde gitmiştim. Yürüyen adam olarak biliniyorum. Daha öncede yürümüştüm. Trabzonspor'un verilmeyen kupası için İstanbul'a ve Ankara'ya gittim. Bu yürüyüşlerin ardından ismimiz yürüyen adam olarak kaldı” ifadelerini kullandı.