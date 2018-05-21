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21 Mayıs 2018 13:09

Yusuf Yazıcı: "Saha dışında da gelişmek zorundayız"

Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı, futbolda sadece yetenekli olmanın yeterli olmadığını, sahada dışında da psikolojik ve mental çalışmalarla kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Yusuf Yazıcı:

21 Mayıs 2018 13:09


Bordo-mavili takımın yıldız ismi Yusuf Yazıcı, Mod7 Sportif Kariyer Programı’nın Trabzon’da bir otelde düzenlenen futbol söyleşileri etkinliğinde genç oyunculara seslendi. "Efsane değil insanım" kitabı ile ses getiren yazar Serhan Asker’in dünya futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin yaşam öykülerinden kesitler aktardığı akşamda söz alan Yusuf Yazıcı, "Öyle bir dönemdeyiz ki sadece yetenekli olmak yeterli değil, saha dışında da psikolojik ve mental çalışmalarla kendimizi geliştirmek zorundayız. Bugün dünyaca ünlü yıldızların fark oluşturan yönlerini dinledik. Ortak noktaları; kendi gelişimlerine verdikleri önem" şeklinde konuştu.


Bu sezon Ankaragücü formasıyla şampiyonluk yaşayan Umut Nayir ise Türk futbolcuları olarak gelişim odaklı bir bakış açısına kavuşabileceklerini belirterek, kitap okuma alışkanlığının artmasının önemini vurguladı.


Etkinlik için Mod7 Sportif Kariyer Programı Direktörü Burak Uçar ve Yusuf Yazıcı’ya teşekkür eden yazar Serhan Asker de, Türk futbolunda pek olmayan bu ve benzeri kültürel buluşmaların artması dileğinde bulundu.


Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Samican Özkan, Furkan Taş, Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Talha Aydemir, İsmail Karakaş, Talha Teşat Bulut ve Furkan Ödemiş gibi Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncuların da yer aldığı söyleşide son derece keyifli anlara imza atıldı.




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