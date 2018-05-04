Yuva yıkan hastalık; Vajinismus

Dr. Nebahat Nuhoğlu, ilişki anında kadının istem dışı verdiği korku, kasılma, kaçınma tepkisine neden olan ve evlilikleri ciddi anlamda etkileyen vajinismus hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vajinismus hastalığında kadının cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen, sağlıklı bir şekilde cinsel birleşmeyi gerçekleştiremediğini ifade eden Nuhoğlu, “Burada bilinmesi gereken, kadının tamamen iradesi dışında elinde olmayarak, cinsel ilişki sırasında kasılması, eşini itmesi, bacaklarını kapatması ve devamında cinsel ilişkiye girememesi durumudur” dedi.

Sebeplerine değinen Dr. Nuhoğlu, “En sık görülen nedeni arasında psikolojik kaygılar ağırlık kazanır. Kız çocuklarına öğretilen veya irademizin bilinçaltında kodladığı’ cinsellik kötüdür’, ’kızlık zarı çok değerli ve korunması gereken bir şeydir’’ düşünceleri bu problemin ortaya çıkmasında önemli bir yer tutar. Geçmişte yaşanmış bir taciz, ensest ilişki ya da kötü bir cinsel deneyimin ağrı ve acı verici olarak değerlendirildiği durumlar, geçmişte maruz kalınan cinsel yasaklar ve abartılı ilk gece hikayelerinin bilinçaltı oluşturduğu cinsellikle ilgili durumlar neden olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarda en sık rastlanan cinsel sorun”

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de her 10 kadından birinin vajinismus sorunu yaşayabileceğini söyleyen Nuhoğlu, “Bu durum vajinismusun ülkemizde cinsel terapi merkezlerine başvuran kadınlar arasında en sık rastlanan şikâyetlerden biri olduğunun bir kanıtıdır. Yani başvuranların yüzde 60’nı vajinismus oluşturuyor. Ancak mahrem bir konu olarak algılandığı için çok fazla dillendirilmiyor. Cinsellik, evlilikte ertelenemez. Vajinismus tedavi edilmediği durumlarda evliliklerin bitmesine sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare değildir. Çünkü sorun belki de katlanarak artacaktır. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir” diye konuştu.

‘Acaba ne ile karşılaşacağım’ korkusu

Op. Dr. Nebahat Nuhoğlu, vajinismus tedavisi genelde çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapıldığını kaydetti. “Hastaları için en çok problem olarak gördüğü süreçlerden bir tanesinin tedavide ne ile karşılaşacaklarıdır” diyen Nuhoğlu şöyle devam etti:

“Özellikle muayene ve parmak egzersizleri, vajinismus hastalarının ilişkiden daha fazla kâbus haline geliyor. Vajinismus tedavisi, kişinin kaygı ve korkularını yönetebilme becerisini sağlıklı düşünebilmeyi gerçekleri görüp yaşayabilmesi üzerine kurulmuş bir süreçtir. Tedavi plânı hastanın kimlik ve kişilik yapısına göre düzenlenir. Kimi hastalar sadece bilgilendirme ile sorunlarını aşarken, kimi hastaların anne, baba ve çocukluk ilişkilerine kadar inmek gerekebilir. Bazı hastalarda ise davranışçı egzersizler ve telkin faydalı olmaktadır. Kimi hastalara ise kombin dediğimiz her sistemden içeren tedavi yöntemleri birleştirilerek uygulanabilir. Seçilecek tedavi yöntemi hastaya uygun şekilde seçilir ve hastanın sıkıntılandığı, rahatsızlık duyduğu yapmaktan korktuğu şeyler istenilmez. Tamamen kişiye duygularını kontrol etme becerisi öğretilir. Tedavi süreci hastaya göre değişmekle beraber ortalama 3-5 seans ve bu seansta 2-3 haftalık bir olgunlaşma sürecinde tamamlanması plânlanarak düzenlenir. Vajinismus çözümü kolay olan bir problemdir. Bu nedenle hanımlar çekinmesin ve korkmasın derhal hekime başvursun.”