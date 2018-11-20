" Zam yapmayacağız, yatırım yapacağız"

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da suya zam yapılmayacağını ifade ederek, “Su ücretine zam yapmayacağız ama yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz” dedi.

TİSKİ Genel Müdürlüğünün bu yıl sonu itibariyle tamamlanan yatırımlarının 650 milyon TL'ye ulaşacağını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Ekonomik sıkıntılara rağmen 2018 yılı içinde içme suyu ve atık su ücretlerinde fiyat değişikliğine gitmedik. Büyükşehir Belediyemizin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulunu gerçekleştireceğiz. 2019 yılında su hizmetlerine hiçbir şekilde zam yapılmayacağını bütçeye yerleştireceğiz. Bunu şimdiden ilan ediyorum. Bütçeyi buna göre hazırlıyoruz. Ekonomik krize rağmen 2018 yılı içinde suya zam yapmadık. 2019 yılında da su ve atık su hizmetleri zam uygulamadan sürdürülecektir. Buna karşın yatırımlarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.