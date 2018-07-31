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31 Temmuz 2018 15:47

Zargo Toure, Trabzonspor’un 127 yabancısı oldu

Trabzonspor’un yeni transferi Zargo Toure, bordo-mavili kulübün 127.

Zargo Toure, Trabzonspor’un 127 yabancısı oldu

31 Temmuz 2018 15:47

yabancı oyuncusu oldu.


Bordo-mavili kulüp 51 yıllık tarihinde ise 127 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti.


Zargo Toure, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de üçüncü yabancı transferi oldu. Bordo-mavili kulüp daha öncede Vahid Amir ve Majid Hossein transfer etmişti.



Brezilyalılar ilk sırada


Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya’dan 7, Yugoslavya ve Gürcistan’dan da 6’şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Trabzonspor, Gana’dan 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin’den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya’dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Güney Kore ve İran’dan 2, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo’dan 1’er futbolcu transfer etti.



Senegal’den üç oyuncu


Trabzonspor, Senegal’den üç oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüpte kaleci Tony Silva ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Dame N’Doye bordo-mavili takımda oynayan Senegalli isimler oldu.




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