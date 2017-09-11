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11 Eylül 2017 12:02

Zengin’den İŞKUR hizmet merkezleri ve irtibat noktalarına ziyaret

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, İŞKUR hizmet merkezleri ve irtibat noktalarını ziyaret etti.

Zengin’den İŞKUR hizmet merkezleri ve irtibat noktalarına ziyaret

11 Eylül 2017 12:02


Arsin OSB İŞKUR İrtibat Noktası ve Sürmene İŞKUR Hizmet Merkezini ziyaret ederek, Vakfıkebir ilçesinde inşaatı süren İŞKUR Hizmet Merkezinde incelemelerde bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, Arsin OSB’de İŞKUR Hizmet Noktası açıldığını ve kısa sürede çok güzel verim almaya başladıklarını belirterek, “Alınan iş talepleri ve işe yerleştirmelerden bunu görebiliyoruz. Bu bağlamda da Türkiye’de bir ilk olan İŞKUR OSB İrtibat Noktası açmanın isabetli bir karar olduğu görüldü. İŞKUR hizmetlerini artık vatandaşın ayağına götürüyor. Geçtiğimiz yıl açılan İŞKUR Sürmene Hizmet Merkezinden sonra Ekim ayı içerisinde de İŞKUR Vakfıkebir Hizmet Merkezi açılacak. Devletin vatandaşımıza sunmuş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalandırmaya çalışacağız” dedi.




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