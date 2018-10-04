Zeynep'in adı okulundaki kütüphanede yaşayacak

Trabzon'da bisiklet kazasında hayatını kaybeden Zeynep Çiftçi'nin adı kütüphanede yaşayacak.

Dernekpazarı Atatürk İmam-Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Zeynep Çiftçi (12), geçirdiği bisiklet kazası sonucu hayata gözlerini yummuştu. Çaykara'da toprağa verilen küçük çocuğun adı, Dernekpazarı'ndaki okulunda yer alan kütüphaneye verildi.

“Zeynep'imizin adı okulundaki kütüphanesinde daima yaşayacak”

Dernekpazarı Kaymakamı ve Çaykara Kaymakam Vekili Murat Yıldız, “Zeynep kızımız tatlı gülüşüyle çocukluğun güzelliğini, çocukluğun masumiyetini zihinlerimize ve gönüllerimize kazıdı. Beklenmedik elim bir bisiklet kazası geçiren Zeynep yavrumuz, melek oldu, uçup gitti. Ama Zeynep'imizin adı, eğitim aldığı ve çok sevildiği okulunda, kütüphanesinde daima yaşayacak. Ailesi başta olmak üzere geride kalanlara, Tüm Çaykara ve Dernekpazarı'mıza sabırlar diliyorum“ dedi.