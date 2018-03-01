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01 Mart 2018 12:27

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere Ağasar Balı gönderiliyor

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde başlatılan Afrin’deki Mehmetçiklerimize ulaştırmak için başlatılan ‘’Ağasar Balı Kampanyası’na ilçedeki bal üreticileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere Ağasar Balı gönderiliyor

01 Mart 2018 12:27


Şalpazarı AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk tarafında başlatılan Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin Bölgesinde PKK/KCK/PYD/ ve DAEŞ’e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ‘’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere başlatılan ‘Ağasar Balı Kampanyası’nda sona gelindi.


AK Parti ilçe binasında toplanan 100 kilogramın üzerindeki ballar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, İlçe Kaymakamı Murat Beşikci, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Beldüz, İlçe Emniyet Amiri Sezer Turan, İlçe Bölük Komutanı J.Kd.Bş. Çvş Serdar Ceylan ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantının ardından Afrin’e doğru yola çıkarılacak.




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