Zigana Tüneli’nin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Bakan Turhan, Kurban Bayramı’nı memleketi Trabzon’da geçiriyor. Bakan Turhan, Trabzon’un tarihi Kemeraltı Çarşısında beraberinde AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. Bakan Turan, Zigana Tüneli’ndeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü dile getirerek, hedeflerinin Zigana Tüneli’ni 2021 yılında hizmete açmak olduğunu söyledi.

Şu anda Türkiye’nin en uzun tünelini inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Turhan, "Zigana Tüneli Türkiye’nin şu anda inşa edilmekte olan en uzun tüneli. Buradaki çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Hedefimiz inşallah 2020 yılında burada ışığı görmek. En kısa zamanda 2020 yılında olabilir veya biraz belki sarkabilir ama 2021 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Burası Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak. Bittiğinde Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya ve doğu sınırlarımızdaki ülkelere limanlarımızı bağlayan yol üzerinde olması sağlayacak olduğu ulaşımdaki faydayı daha da yüksek seviyelere çıkaracak. Trabzon ile Gümüşhane arasında toplam 30 adet tünelimiz var. Bunların toplam uzunluğu Zigana Tüneli ile birlikte 40 kilometreye yaklaşıyor. Bu aradaki yapılan bu güzergahtaki iyileştirme ve standardı yükseltme çalışmaları hem seyahat süresini kısaltacak hem de ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmış olacak. Tüm ülke satında olduğu gibi bu güzergahta da çalışmalarımızı planladığımız hedeflediğimiz tarihte bitireceğiz. İnsanımızın halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.