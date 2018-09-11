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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Ofspor: 3 -1461 Trabzon: 5

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Tur elemelerinde 1461 Trabzon, Ofspor'u normal süresi 1-1 biten ve maçta penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek bir üst tura çıktı.



Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Zafer Gayretli, Kerem Kalkan


Ofspor: Onur Küçük, Gökhan Öz, Ömer Faruk Şenkan, Yunus Emre Çabuker, Mertkan Güneysu, Hamdi Dereli (Muhammet Fettahoğlu dk. 105 ?), Sergen İlhan (Mustafa Emin Birinci dk. 70), Çağatay Enes Karaca, Furkan Güneş, Ali Sinan Gayla (Nevzat Bilen dk. 84), Abdulkadir Kaplan


1461 Trabzon: Azat Kuçkar, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Cafer Tosun (Doğukan Öksüz dk. 98), Burak Temir, Furkan Tütüncü (Alpay Aldemir dk. 79), Hüseyin Onur Kaçar (Bekir Can Kara dk. 58), Sami Can, Safa Kınalı (Serkan Asan dk. 112), Arif Birşen


Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 25) (Ofspor), Furkan Tütüncü (dk. 57) (1461 Trabzon)


Penaltılar: Çağatay Enes Karaca, Yunus Emre Çabuker (Ofspor), Furkan Yıldırım, Alpay Aldemir, Burak Temir, Arif Birşen (1461 Trabzon)

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