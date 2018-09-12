Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Yomraspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Eleme Turu'nda Hekimoğlu Trabzon, Yomraspor ile karşılaştı. Müsabakayı Yomraspor 2-0 kazanarak bir üst tura çıktı.
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Tolga Sancak, Yakup Bulut, Ertan Demirci
Hekimoğlu Trabzon: Furkan Taş, Selim, Taşkın, Savaş, Sami (İbrahim dk. 61), Hakan (Adnan dk. 70), Hacı Şükrü (Hasan dk. 46), Mertcan, Tayfun, Emre, Samet
Yomraspor: Furkan, Mehmetcan, Erhan, Sinan, Yasin, Zafer (Necati dk. 70), Bilal (Ali dk. 15), Şenol, Hamit, Muhammet Mahmut (Sefa dk. 81), Münür
Goller: Muhammet Mahmut (dk.43), Yasin (dk. 81 pen.) (Yomraspor)