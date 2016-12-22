Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabülükspor’u 5-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar

10. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası önünde bulunan Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-0

30. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Güray Vural’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

35. dakikada Güray’ın ceza sahası içine ortasında Yusuf Yazıcı topuğuyla meşin yuvarlağı Abdulkadir’in önüne bıraktı. Abdulkadir düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

61. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mühittin Tekin’in Bero’yu düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Özgür Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0

84. dakikada Suk ortasında Okay’ın kafayla indirdiği topu önüne alan Yusuf Yazıcı düzgün bir vuruş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0



Stat: Avni Aker

Hakemler: Özgünç Türkalp xxx, Osman Karakaş xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki Yavru xxx, Jan Durica xxx, Mustafa Yumlu xxx (Mustafa Akbaş dk. 75 x), Güray xxx, Abdülkadir Ömür xxx (Yusuf Erdoğan dk. 85 ?), Bero xxx (Okay dk. 75 x), Aytaç Kara xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Castillo xx, Suk xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Akakpo, Luis Ibanez, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kızılcabölükspor:Abdullah Nanim x, Semih x, Tayfun Sabri x, Mustafa Altun x (Cihat dk. 61 x), Kerim Bölük x, Ramazan x, Özer Ercili x, Taygun Vurgun x, Reha Yaylı x (Mühittin Tekin dk. 46 x), Emir Can Sayar x, Fatih Arat x (Emre dk. 74 x)

Yedekler: Serkan İlgün, Melih, Burak, Serkan Özen

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 10), Güray Vural (dk. 30), Abdulkadir Ömür (dk. 35), Yusuf Yazıcı (dk. 61 pen. ve 85) (Trabzonspor)