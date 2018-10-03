3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş, Tunceli'de

Tunceli'ye gelen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş Tunceli'ye gitti. Tunceli'de Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel'i ziyaret eden Orgeneral Savaş'a, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen eşlik etti. Savaş'ı valilik önünde Vali Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seçkin Şenlik, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş karşıladı.

Orgeneral Savaş ile Vali Sonel bir süre görüşme yaptı. Vali Sonel, ziyaret nedeniyle Orgeneral İsmail Serdar Savaş'a teşekkür etti.