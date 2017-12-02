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02 Aralık 2017 11:59

4 teröristin öldürüldüğü operasyona özel klip

Tunceli’de terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş ile birlikte 4 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili görüntülerin yer aldığı “Şehitler gururumuzdur” ismiyle Jandarma Genel Komutanlığı klip yayınlandı.

4 teröristin öldürüldüğü operasyona özel klip

02 Aralık 2017 11:59


27 Kasım 2017 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan terör örgütü PKK’lı "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi Sorumlusu "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi’nin de olduğu 4 terörist öldürüldü.


Operasyonda 21 kalaşnikof, 20 bin mermi, 10 EYP, 1 adet roket atar ile çok sayıda yaşamsal malzeme geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı da, operasyonla ilgili “Şehitlerimiz Gururumuzdur” ismiyle klip hazırladı. Operasyon anlarının yer aldığı klipte operasyonun adının da “Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel” olduğu da açıklandı.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın klip ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Şehitlerimiz gururumuzdur. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel operasyonu kapsamında biri grup sorumlusu olmak üzere dört terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi” denildi.




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