600 bin TL ödüllü turuncu listedeki terörist öldürüldü

Dün Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2’si kadın 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerin üzerinden 4 adet kalaşnikof ile 1 adet roket atar ele geçirildi. Operasyonda öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğu belirlendi. Terörist Sarıtaş’ın İçişleri Bakanlığının terör aranan listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer aldığı ortaya çıktı. Teröristleri etkisiz hale getiren timler, bölgede bir de sığınak tespit etti. Sığınağa yapılan operasyonda ise 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat ele geçirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "27 Kasım 2017 Tarihinde MİT, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 4 teröristten birinin 600 bin TL ödüllü terör arananlar turuncu listede bulunan sözde Dersim saha sorumlusu ’Serdem’ kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Valilik, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğüne aktardı.