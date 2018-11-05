AFAD ekipleri kaya düşmesine karşı çalışma yaptı

Tunceli AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Yeşilkaya, Doludizgin ve Erdoğdu Köyü'nde kaya düşme tehlikesine karşı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında il merkezine bağlı Yeşilkaya Köyü'nde 70 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde hendek yaptırılırken, Doludizgin ve Erdoğdu Köyü'nde de kaya kırımı gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 3 köyde kaya düşme tehlikesinin ortadan kaldırıldığı bildirildi.