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AFAD gönüllülerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından gönüllülere verilen eğitimin ardından yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından gönüllülere verilen eğitimin ardından yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.


Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde AFAD ekipleri tarafından bir hafta süreyle 21 gönüllüye hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitim bugün yapılan tatbikat ile sona erdi. Tatbikatta bir evde mutfak tüpünden yangın çıktı ve bazı aile bireylerinin göçük altında kaldığı yönündeki senaryoyu uygulandı. Profesyonel ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatta gönüllüler, evdeki yangını söndürdükten sonra göçük altında kalan yaralıları kısa sürede bulundukları yerlerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Pertek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Komuta Merkezinin de destek verdiği tatbikat, gerçeği aratmadı.


Benzer eğitim ve tatbikatların il genelindeki AFAD gönüllüleriyle devam edeceği belirtildi.

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