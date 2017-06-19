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19 Haziran 2017 01:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş;"Asla birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,"Birileri zaman zaman karıştırmak suretiyle, kardeş kavgası çıkarmaya çalıştı ama muvaffak olamadılar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş;

19 Haziran 2017 01:25

Ve asla muvaffak olamayacaklar. Asla bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaklar"dedi.


AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanlığı ile Ümraniye Belediyesi tarafından Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde “Gönlümüz Bir Soframız Bir” iftarı düzenlendi.


Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptığı konuşmada," Biz yıllardan beri, alevi ve sünnisiyle can dostlar olarak bu yolculuğumuzu birlikte sürdüren insanlarız. Bu gün bu sofrada da yine o dostlarımızla iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birileri bizim bu dostluğumuzu çekemeyebiliyor. Bizi birbirimize düşürmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyorlar. Yıllardan beridir kardeşliği, dostluğu, Türk’ü, alevisi, sünnisi, lazı, çerkezi, kürdü ile birlikte bu ülkede aynı gemide yolculuk yapan insanlarız. Birileri zaman zaman karıştırmak suretiyle, kardeş kavgası çıkarmaya çalıştılar ama muvaffak olamadılar. Ve asla muvaffak olamayacaklar. Asla bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın de belirttiği gibi, bayrağımızı asla dindiremeyecekler. Ezanımızı asla susturamayacaklar. Bu vatanı asla bölemeyecekler. Gücümüzü alsam kaybetmeden geleceğimize emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Yeter ki biz aramızdaki muhabbeti büyütelim. Aramızdaki kardeşliği büyüterek kardeşliğe yürümenin gayreti içerisinde olalım"şeklinde ifade etti.


Çemişgezek’in Tekeli – Toratlı köylerinin yoluyla ilgili bir müjdeyi de veren Ataş," Uzun zamandan beridir o yolun yapılmasıyla ilgili gayretlerimiz oldu. Allah nasip ederse bu yaz içerisinde ihalesi yapılarak, çalışmalarına başlanacak. Bir diğer müjdemiz ise Elazığ – Çemişgezek arası, feribot iskelesine kadar olan yolun genişletme çalışmaları devam ediyor. İnşallah iskeleden Çemişgezek ilçemize kadar olan bölümün de asfalt yenileme çalışması da bu yaz döneminde yapılacak”diyerek sözlerini tamamladı.


Sanatçı İlhan Akdeniz ve ekibi tarafından tasavvuf musikisi sunumunun ardından, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle program sona erdi.


Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ın yanı sıra, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Elazığ Belediye Başkanı Yardımcısı Kazım Özgür ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı.




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