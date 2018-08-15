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15 Ağustos 2018 13:07

AK Parti Tunceli İl Başkanlığından kongre açıklaması

AK Parti Tunceli İl Teşkilatında 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan 6.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığından kongre açıklaması

15 Ağustos 2018 13:07

Olağan Kongre nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi.


Bütün teşkilatlarla birlikte kongrede olacaklarını belirten AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı Hamit Sağlıyan açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönemin başladığını da belirtti.


Konuşmasını sürdüren Sağlıyan;" 16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. 6. olağan büyük kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır.Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur” dedi.




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