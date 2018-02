Herkes farklı acılar yaşadı, hepimiz farklı acılar yaşadık ama artık herkesin bir bütün olması gerekiyor. Türkiye’nin bu acıları yaşamaması gerekiyor. İnançlarımızdan, rengimizden dolayı hiç kimsenin bir diğerini ötekileştirmeyeceği bir Türkiye hepimiz için çok önemli" dedi.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen “Şehrin ekonomik beklentileri” toplantılarının bir ayağı da Tunceli’de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı ve Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan’ın da yer aldığı toplantıda AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, parti yöneticileri, ilde bulunan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Munzur Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, “Malum partimizin organizasyonunda genel merkezimiz Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bir toplantıda bir aradayız. Partimizin son 15 yıllık döneminde en çok beğenilen, yada gerçekleştirilen yatırımlar konusunda vatandaşlarımızın memnuniyetinin daha çok alanlarda olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunun, bundan sonraki dönemlerde bizlere çok önemli bir yol haritası olacağı inancındayız”dedi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Genel Merkez Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Fatma Salman Kotan ise, bu sürecin ancak birlik olunursa atlatılabileceğini belirtti.

Kotan, “Şuanda Türkiye’de hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Türtkiye’de geçmişten bu yana çok sıkıntılı dönemler olmuştur. Antidemokratik uygulamaların olduğu, darbelerin olduğu, kimliklerinden, dinlerinden, mezheplerinden ötürü insanların ahlaki olmayan, hiçbir insana uygulanmaması gereken baskıların olduğu dönemleri yaşadık. Toplumun artık bir bütün olması gerekiyor. Herkes farklı acılar yaşadı, hepimiz farklı acılar yaşadık ama artık herkesin bir bütün olması gerekiyor. Türkiye’nin bu acıları yaşamaması gerekiyor. İnançlarımızdan, dinlerimizden, rengimizden dolayı hiç kimsenin bir diğerini ötekileştirmeyeceği bir Türkiye hepimiz için çok önemli. Böyle bir Türkiye olduğu zaman işin siyasi, ekonomik, sosla bütün boyutlarını zaten toplumun kendisi aşmış oluyor. Yakın tarihte 15 Temmuz’u hep birlikte yaşadık. O anti demokratik uygulamaları getirmek isteyen kara zihniyetin, o gün tekrar bir darbeyle Türkiye’yi tekrar bir sıkıntıya sokmak istediğini gördük. Ama Türkiye bir bütün oldu. Çanakkale ruhundan hep bahsederiz, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin bir bütün olarak bir araya geldiği ve Çanakkale ruhunu tekrar diri tuttuğunu, Çanakkale ruhunun darbeye karşı direnişini hep birlikte gördük. Şuanda Afrin’de bir operasyon olmakta ve oradaki askerlerimize Allah yardım etsin diyorum" diye konuştu.

Toplantının çok öneli olduğunu ifade eden Kotan, “Bu toplantıdan çıkardığımız en son nihai raporları sayın cumhurbaşkanımıza veriyoruz. O nedenle bu toplantıdan çıkacak her bir kelime, vereceğiniz her bir cevap Tunceli’nin geleceğine ciddi anlamda katkı sunacaktır. Ve cumhurbaşkanımıza bilgiler verildikten sonra, kendilerinin ilgili bakanlıklara, birimlere verecekleri talimatlar ile sizlerin beklentileri inşallah gerçekleştirilecek. O nedenle yazacağınız her cümle çok önemli”ifade etti.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Katılımcılara, ilde tamamlanan yatırımlar ve çalışmalarına devam edilen projelere ilişkin görüşler ile ilin beklentilerinin belirlenmesine yönelik 5 başlık altında sorular sorularak, bu sorular hakkındaki görüşleri yazılı ve sözlü olarak kayıt altına alındı.

Toplantı, karşılıklı, görüş alışverişinin ardından son buldu.