AK Partili Yılmaz: "En büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılarak verilecek en güzel cevap bu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, incelemelerde bulunmak üzere beraberinde Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Tunceli'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Yılmaz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.Şeref defterini imzalayan Yılmaz Vali Sonel'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, “Burada huzur ortamının da pekişmesiyle altyapıya yapılan yatırımlarla birlikte ekonomik hayatta ayrı bir canlılık başladı. İstihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılarak verilecek en güzel cevap bu. Daha çok çalışmak, üretmek ve ihraç etmek. Uzun vadede bizi 2023 hedeflerine ve sonrasına taşıyacak ana güzergah bu. Birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde daha çok üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Ülkemizi daha ileri götüreceğiz. İnsanlarımızı da daha müreffeh kılacağız. İnanıyorum ki bu istihdam artışı tersine göçü de tetikleyecektir. Bingöl, Tunceli yıllardır dışarıya göç verdiler. Şimdi inşallah tersine göçü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım konusuna da önem verdiklerini belirten Yılmaz, “Pülümür-Erzincan yolu çok önemli. Bu yolun yapılmasıyla apayrı bir erişim noktasına gelmiş olacağız. Pertek yolumuz bitmek üzere. Bütün bunlarla birlikte sosyal ve ekonomik kalkınma süreci ivmelenerek devam edecek” diye konuştu.

İnsanlarla gönül bağı kurmanın önemine vurgu yapan Yılmaz, “Fiziki hizmetler işin bir tarafı. Ama insanımızla gönül bağı kurmak işin esasıdır. Valimiz ve idarecilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Sürekli halkın arasında, sürekli halka dokunan, insanlarla bir araya gelen, gençlerimizle ilgilenen idarecilerimizle iftihar ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince buna katkı sunmaya çalışıyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz daha sonra Vali Sonel ve beraberindekilerle kentte yapılan yatırımları yerinde gezdi.