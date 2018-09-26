Aracın çarptığı kurt tedavi altına alındı

Tunceli'de aracın çarptığı kurt, kentte hayvanlar için yeni açılan merkezde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt karayolunda bir aracın çarptığı kurt yaralandı. Yaralı hayvanı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim giderek ilk müdahaleyi yaptı. Kurt ardından merkeze götürülerek tedavi altına alındı.

Serum bağlanan ve röntgenleri çekilen kurdun, ayağında kırık, iç organlarında da zedelenme olduğu tespit edildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Timur Ugan, hayvana serum bağlandığını ve iç kanama için ilaçlarla verildiğini belirtti.