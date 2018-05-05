Arazide kalp krizi geçiren kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, yanında bir arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Dağyolu köyü yakınlarına mantar toplamaya gitti. Burada rahatsızlanan Özdemir’in kalp krizi geçirdiğini anlayan arkadaşı durumu sağlık ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bölgenin dağlık olması nedeniyle Özdemir için helikopter talep edildi. Askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Özdemir Erzincan’a götürüldü.

Özdemir’in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.